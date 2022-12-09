Минобороны США потратит колоссальную сумму на создание облачных сервисов

Контракт с каждой компанией составляет $9 млрд, всего будет потрачено $27 млрд. Все сервисы должны отвечать необходимым требованиям кибербезопасности на стратегическом и тактическом уровнях. Предполагаемая дата завершения всех контрактов — середина 2028 года.

«Google Support Services присуждён контракт с потолком в 9 миллиардов долларов», — сказано в одном из сообщений Минобороны США. Аналогичные объявления опубликованы в отношении Oracle и Microsoft.