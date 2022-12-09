Минобороны США потратит колоссальную сумму на создание облачных сервисов

03:16, 09 декабря 2022
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Минобороны США потратит колоссальную сумму на создание облачных сервисовЗаложено $27 млрд
Пентагон заключил контракты с Google, Oracle America и Microsoft на предоставление ведомству глобальных облачных сервисов, разрабатываемых этими компаниями.
Фото: History.com
Контракт с каждой компанией составляет $9 млрд, всего будет потрачено $27 млрд. Все сервисы должны отвечать необходимым требованиям кибербезопасности на стратегическом и тактическом уровнях. Предполагаемая дата завершения всех контрактов — середина 2028 года.
«Google Support Services присуждён контракт с потолком в 9 миллиардов долларов», — сказано в одном из сообщений Минобороны США. Аналогичные объявления опубликованы в отношении Oracle и Microsoft.
Источник:Прайм
Автор:Андрей КадуковТеги:
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