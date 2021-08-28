Минобороны США в четвёртый раз провалило запуск военного спутника силами частной компании

Как отмечает источник со ссылкой на Твиттер компании, произошла нештатная ситуация. По сообщениям представителей Astra, случился перебой в зажигании, каких-либо дополнительных комментариев не последовало.

Отмечается, что это уже не первый случай, связанный с неудачным запуском военных спутников силами Astra. Впервые такая попытка была в марте 2020 года — ракета загорелась из-за неисправности клапанов. Второй случай произошёл в сентябре 2020 года — ракета-носитель упала из-за отказа ПО. В декабре того же года ракета поднялась на 390 км, но так и не вышла на орбиту.