Минобороны США выделило компании Lockheed Martin дополнительные деньги на производство HIMARS

Контракт, заключённый ведомством с Lockheed Martin, должен быть выполнен к 2026 году. Кроме того, Минобороны США заказало у компании дополнительную партию истребителей пятого поколения F-35 в количестве 126 самолётов. А в рамках ранее заключённого контракта производитель должен поставить Пентагону 81 самолёт в модификации F-35A, 26 — F-35B и 19 — F-35C.

Истребители предназначены для нужд ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, а также союзников: Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.