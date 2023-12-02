Минобороны Великобритании научит боевые мишени разговаривать с помощью ChatGPT

Такие мишени выглядят как манекены, но на самом деле являются сложными комплексами датчиков движения и попадания, моторизованы и регистрируют точность и скорострельность солдат. К тому же SimStriker могут фиксировать свет и звук. Но главное — эти мишени могут отвечать устно, поднимать тревогу и даже открывать ответный огонь из нелетального оружия.

Но британское минобороны решило пойти дальше и через Акселератор обороны и безопасности (DASA) заказало у производителя возможность не просто запрограммированных реплик, но гибкого, обучающегося диалога между военным и мишенью, чтобы тренировки поражения противника воспринимались как более реалистичные. Например, чтобы мишень могла общаться с солдатом в соцсетях. Для этого в SimStriker интегрируют ИИ чат-бот ChatGPT. Важность этого шага видят в том, что с этими мишенями тренируются бойцы 16-й воздушно-штурмовой бригады британской армии в Колчестере, полиции Эссекса и военной полиции.

«Мы очень рады новому этапу разработки SimStriker. Этот контракт от DASA является доказательством того, что совместно с нашими отраслевыми партнёрами 4GD продолжает адаптировать наши решения для достижения наилучших результатов обучения. Флагманский проект 4GD SmartFacility был разработан для того, чтобы привнести реализм в военные учебные симуляции, а использование искусственного интеллекта добавляет ещё одно измерение реальности в сценарии ведения боевых действий в городских условиях», — рассказал директор по развитию бизнеса 4GD Джеймс Кроули.