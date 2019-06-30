Минобороны запустит киностудию для хорошего правдивого кино

В Министерстве обороны России приступили к созданию собственной киностудии. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Шойгу подчеркнул, что задумка в том, чтобы «появилось хорошее, правдивое кино». Минобороны планирует в ближайшее время запустить киноцентр, в котором будет снимать фильмы. Он будет расположен на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Также съёмки будут проходить на отдельных площадях в Москве.

По словам Шойгу, в Минобороны приходят с разными идеями, в том числе и про фильмы по Первой мировой войне. Министр подчеркнул, что снимать надо и про настоящее время: «Но про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм. Я это говорю без всякого преувеличения. Потому что это действительно угроза, которую пока не осознают, пока она не пришла домой».