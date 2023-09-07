Минобрнауки РФ не верит, что ИИ позволит студентам полностью отлынивать от учёбы

Использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания выпускных квалификационных работ студентами может быть более сложным, чем кажется. Это не просто задача передать ИИ написание работы, но также требует их сотрудничества и вмешательства настоящего человеческого интеллекта. Замглавы Минобрнауки России, Денис Секиринский, выразил мнение, что использование ИИ в этом контексте может оказаться вызовом, с которым не все справятся.

Секиринский отметил, что особенно сложно будет, если задание будет формулироваться таким образом, что требуется совместная работа ИИ и студента. Это создаст новые сложности и потребует больших усилий. Он также подчеркнул, что решение о том, разрешать ли студентам использовать ИИ в своих работах, остаётся за университетами, и это должно рассматриваться как эксперимент.

Ранее Московский городской педагогический университет разрешил использование технологий искусственного интеллекта при создании выпускных работ, но студентам придётся самостоятельно анализировать и обрабатывать информацию, которую они используют из ИИ.