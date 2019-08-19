В России могут подорожать товары из-за новых инициатив экологов

Правительство России вернулось к идее о полной утилизации товаров и упаковки. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую документацию.

По данным источника, вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению эффективности механизма расширенной ответственности производителя (утилизация товаров и упаковки или уплата экосбора). В письме министерства в правительство речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%.

На данный момент тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. В 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд рублей, но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд рублей.

По мнению экспертов, заплатят в первую очередь потребители, поскольку рост цен для которых может составить 1–2%. Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы.