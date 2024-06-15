Минпромторг начал искать производителя для отечественной консоли

Министерство промышленности и торговли России начало поиск компаний, которые могут создать отечественную игровую консоль. Эту информацию распространили СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Сейчас в Минпромторге ищут потенциальных производителей, определяют необходимые ресурсы и обсуждают меры поддержки для этого проекта.

Представители правительства подчеркнули, что в России уже действуют успешные сервисы для распространения игр и программ через операционные и облачные системы. Они привели в пример такие платформы, как VK Play, «МТС Fog Play» и «Плюс Гейминг» от Яндекса.

Несмотря на это, эксперты высказали сомнения относительно осуществления идеи создания российской игровой консоли. Они указали на трудности, связанные с обеспечением прибыльности проекта, отметив, что основное значение имеет не только аппаратное обеспечение, но и разработка сервисов и адаптация широкого спектра игр под новую платформу. Также было отмечено, что в настоящее время в России нет технической возможности создать игровую консоль, способную конкурировать с такими мировыми лидерами, как PlayStation или Xbox.