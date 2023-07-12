Минпромторг поддержал идею онлайн-продаж алкоголя в России

Инициатива подразумевает разрешение продажи алкогольной продукции через договор розничной купли-продажи, заключаемый между продавцом и покупателем дистанционно при помощи веб-сайтов.

Для этого продавцы должны быть включены в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной продаже алкоголя. Порядок ведения такого реестра предлагается возложить на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

На данный момент в России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя, но эксперты отмечают, что нелегальный рынок интернет-торговли алкоголем продолжает расти, достигая годового оборота в 11 млрд рублей.

Предложение о легализации онлайн-продаж алкоголя направлено на борьбу с нелегальным рынком и создание контролируемых условий для этой деятельности.