Минпромторг впервые включил в реестр отечественного «железа» сервер для ИИ

В реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга появились новые отечественные серверы для работы с искусственным интеллектом, позволяющие подключать до 16 графических процессоров (GPU). Это модуль Delta Sprut от компании «Дельта компьютерс». Ранее в реестре были только серверы с возможностью подключения одного GPU, предназначенные для выполнения менее сложных задач.

Delta Sprut — это модули расширения, которые позволяют подключать дополнительные устройства PCI Express к вычислительным узлам Delta Tioga Pass и Delta Bright Lake. Они соответствуют концепции Open Compute Project (OCP) и могут подключать до 8 или 16 GPU к одному вычислительному узлу, устанавливая рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси.

Эти серверы предназначены для систем искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопроизводительных вычислений и других задач. Хотя в России нет аналогов американских GPU Nvidia или AMD, серверы Delta Computers, включённые в реестр, признаются российскими. Они технически аттестованы для использования федеральными и региональными органами власти.