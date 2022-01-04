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Минпросвещения оценило шансы перевода на постоянное онлайн-обучение в школах

И есть ли у правительства на это планы

Министр просвещения Российской Федерации, доктор педагогических наук Сергей Кравцов оценил идею по замене очного обучения на онлайн в школах.