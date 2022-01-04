Минпросвещения оценило шансы перевода на постоянное онлайн-обучение в школах

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Минпросвещения оценило шансы перевода на постоянное онлайн-обучение в школахИ есть ли у правительства на это планы
Министр просвещения Российской Федерации, доктор педагогических наук Сергей Кравцов оценил идею по замене очного обучения на онлайн в школах.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году учебные заведения переводили на онлайн-уроки. К данному моменту от этого повсеместно отказываются, однако опыт показывает, что такой формат обучения имеет определенные перспективы – именно идею о постоянной замене очного обучения на дистанционное оценил Сергей Кравцов.
По словам министра, полностью переводить школы на онлайн-обучение в планах не имеется, из-за невозможности такого формата.
Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем.
Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации
Кравцов уточнил, что цифровая образовательная среда это лишь школьный инфраструктурный проект, отдельно направленный на создание условий для использования новых технологий на уроке.
Источник: Известия