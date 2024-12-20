Минсельхоз США объявил об усилении борьбы с листериозом из-за роста заболеваемости

Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS) американского Минсельхоза заявила, что новые меры будут подразделяться на три категории: совершенствование подхода к снижению риска заражения патогенами, улучшение инструментов и обучения инспекторов, а также ужесточение надзора.

Принимаемые меры будут основаны «на научных достижениях и лучшей практике». Как сообщает издание Quartz, в течение 2024 года было отозвано несколько партий продуктов, связанных со вспышками листериоза по всем США. Одна из вспышек с участием завода Boar's Head, производителя мясных полуфабрикатов, базирующегося в Вирджинии, привела к 10 смертям.

Изменения FSIS включают тестирование на дополнительные виды листерий, обновление инструкций и обучение инспекторов, а также обновление алгоритма выявления объектов повышенного риска. Как пишет источник, ситуация весьма серьёзная.