Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 01:30
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Минсельхоз США объявил об усилении борьбы с листериозом из-за роста заболеваемости

В стране бьют тревогу
Министерство сельского хозяйства США (USDA) заявило о планах принять новые меры по усилению надзора за предприятиями пищевой промышленности. В течение года были отозваны продукты, заражённые листериями, что привело к вспышкам заболеваемости листериозом и летальным исходам. Листериоз — бактериальная инфекция, которой подвержены и люди, и животные, вызывается патогенными представителями рода Listeria. В основном передаётся через пищу.
Минсельхоз США объявил об усилении борьбы с листериозом из-за роста заболеваемости
© Racool_studio / Freepik

Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS) американского Минсельхоза заявила, что новые меры будут подразделяться на три категории: совершенствование подхода к снижению риска заражения патогенами, улучшение инструментов и обучения инспекторов, а также ужесточение надзора.

Принимаемые меры будут основаны «на научных достижениях и лучшей практике». Как сообщает издание Quartz, в течение 2024 года было отозвано несколько партий продуктов, связанных со вспышками листериоза по всем США. Одна из вспышек с участием завода Boar's Head, производителя мясных полуфабрикатов, базирующегося в Вирджинии, привела к 10 смертям.

Изменения FSIS включают тестирование на дополнительные виды листерий, обновление инструкций и обучение инспекторов, а также обновление алгоритма выявления объектов повышенного риска. Как пишет источник, ситуация весьма серьёзная.

Источник:Quartz
Автор:Андрей Кадуков
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