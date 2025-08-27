Минторг США аннулировал соглашение Байдена на $7,4 млрд для полупроводников

Ранее Natcast было создано для координации работы Национального центра технологий полупроводников, являющегося консорциумом с участием государства и частных компаний. Однако Минторг заявил, что организация была учреждена с нарушениями закона, поскольку правительственным агентствам запрещено создавать подобные корпорации.

Ведомство утверждает, что Natcast была составлена из бывших чиновников администрации Байдена и использовалась без достаточного надзора. По данным Минторга, цель заключалась в том, чтобы вывести организацию из-под контроля будущих администраций и исключить полноценную отчетность.

Пока неизвестно, какая часть выделенных средств уже была израсходована. Natcast не ответила на запросы о комментариях. Тем временем в ведомстве подчеркнули, что работа Национального центра технологий полупроводников будет продолжена, но в обновленном формате.