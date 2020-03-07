Минтранс объяснил, можно ли слушать музыку в транспорте без наушников

При этом представители министерства всячески подчеркивают, что данный документ принят "для комфорта всех пассажиров", а потому в первую очередь ориентирован на создание благоприятной атмосферы во время поездок. Но также было сказано, что данные правила касаются не только тех пассажиров, кто едет в вагонах, но и тех, кто ждет своего поезда на платформе.

”На территории метрополитена запрещается: …использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов), за исключением случаев, установленных ГУП "Московский метрополитен", и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников”, — говорится в опубликованном документе Минтранса России.