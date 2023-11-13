Минтранс снизил темпы введения биометрии на транспорте

Минтранс планирует внедрить системы биометрической идентификации пассажиров на четырёх транспортных объектах в 2024 году. Эта инициатива является частью стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, одобренной правительством. Изначально предполагалось внедрить биометрию в 12 российских аэропортах к концу 2023 года.

Обновлённая стратегия устанавливает цель внедрения биометрии на 15 объектах транспортной инфраструктуры к 2025 году, на 70 — к 2026 году, и на 700 — к 2030 году. В следующем году Минтранс планирует утвердить методику и выбрать объекты для участия в проекте. Изменения в сроках и приоритетах объясняют новыми вызовами перед транспортной отраслью и использованием единой биометрической системы.

Минцифры уточнили, что первоочередной объект для внедрения биометрии будет метро, а в будущем такой сервис может распространиться на другие виды транспорта. СМИ также сообщают, что в начале 2024 года Минтранс, Минцифры и РЖД планируют провести эксперимент с использованием биометрии для подтверждения личности пассажиров поездов дальнего следования вместо паспортного контроля.

Минтранс собирается внедрить системы биометрической идентификации пассажиров на четырёх транспортных объектах в 2024 году, следуя стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Изначально, биометрия должна была появиться в 6% российских аэропортов к концу 2023 года. Пересмотренная стратегия устанавливает более амбициозные цели, включая внедрение биометрии на 700 объектах до 2030 года.

Ведомство также сообщило о корректировках в показателях цифровой трансформации, объясняя это новыми вызовами и необходимостью использования единой биометрической системы. Первоочередной объект для внедрения биометрии — метро, а затем сервис может расшириться на другие виды транспорта. СМИ также упомянули о планах провести эксперимент с использованием биометрии для подтверждения личности пассажиров поездов в начале 2024 года.