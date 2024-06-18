Минтранс создаст единую систему управления водным транспортом

Компания «Ситроникс», часть группы АФК «Система», предложила Минтрансу создать единую цифровую систему управления водным транспортом в России. По словам представителей министерства, такой проект обсуждается, и планируется создание рабочих групп для изучения технических и финансовых аспектов проекта, а также разработки плана его реализации. Президент компании, Николай Пожидаев, оценил, что разработка системы может занять примерно три года.

Создание единой цифровой платформы предполагает увеличение прозрачности и эффективности управления морскими, речными и мультимодальными перевозками. По мнению представителей Минтранса, это позволит значительно улучшить планирование и доступность транспортных потоков. Инициатива также может способствовать росту грузооборота и поддержать экономику страны.

Эксперты отмечают необходимость создания единого цифрового пространства для управления водным транспортом, так как сейчас нет единой системы для обмена информацией между участниками отрасли. Программный сервис SiAIS от «Ситроникс» уже используется для отслеживания морского трафика, обеспечивая судовладельцам данные о судах и портах.