Минтранс заявил о доработке национальной цифровой транспортной платформы

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне 2022 года, отметил, что в стране заработала государственная система электронных перевозочных документов, позволяющая оформлять все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях в электронном виде. Глава государства подчеркнул, что весь транспортный контур России, включая автомобильный, воздушный, железнодорожный, речной и морской транспорт, будет переведён на цифровые технологии и платформенные решения. Таким образом, речь идёт о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

На текущем этапе Минтранс получил поручение от правительства доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учётом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек.

«В рамках доработки концепции будет уделено больше внимания роли бизнеса в создаваемой НЦТЛП, этапности её создания, а также сопряжению с сервисами инфраструктуры электронного правительства», — сказано в сообщении пресс-службы Минтранса.