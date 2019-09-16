Минтруд уточнил тип предприятий, на которых опробуют четырёхдневную рабочую неделю

В частности, речь идет о предприятиях в области вторичного производства, сельского хозяйства, строительства, а также в сфере научной и технической деятельности. “На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным”, — рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский..

Сообщается, что внедрение такой схемы планируется только после пилотного эксперимента на большом количестве компаний.По словам вице-президента “Деловой России” Николая Остаркова, хорошим примером для внедрения сокращенной недели могут служить госсорганы, поскольку именно эта сфера наименее эффективна в плане организации труда.