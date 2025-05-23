Минюст США начал антимонопольную проверку сделки Google с Character. AI

В центре внимания оказалась сделка, по которой Google получил неэксклюзивную лицензию на использование языковых моделей от Character.AI. Власти подозревают, что соглашение могло быть оформлено таким образом, чтобы обойти официальное согласование с антимонопольными органами, как это требуется при крупных слияниях и поглощениях.

Дополнительное внимание вызывает тот факт, что Google также нанял основателей Character. AI — Ноама Шазира и Даниэля де Фрейтаса, которые ранее уже работали в самой корпорации. При этом Google подчеркивает, что не владеет долей в стартапе, а Character. AI остается независимой компанией.

Пока проверка находится на ранней стадии, и неизвестно, приведет ли она к каким-либо мерам со стороны властей. Однако в последние месяцы подобные сделки между крупными IT-компаниями и ИИ-стартапами становятся все более частыми и вызывают повышенное внимание регуляторов.