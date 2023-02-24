Минюст США обвинил Google в уничтожении доказательств по антимонопольному делу

Теперь Минюст обвинил Google в регулярном удалении записей внутренних чатов с 2019 года, хотя согласно федеральному правилу об антимонопольных исках, компании обязаны сохранять подобные записи. Но этого не происходило.

При этом истец утверждает, что внутренние чаты Google были настроены на удаление всех сообщений каждые 24 часа. Причём сотрудники говорят, что это было необходимо для безопасного обсуждения «существенных и деликатных дел».

Со своей стороны компания утверждает, что удалением или сохранением записей чатов занимались отдельные сотрудники. Но представители Минюста говорят, что Google лжёт.

На самом деле большинство сотрудников удаляли переписку и лишь некоторые из них посчитали, что их истории чатов имеют отношение к делу, и сохранили их для суда, а Google продолжала удалять чаты большинства людей даже после подачи иска.

Теперь же компания говорит, что что приостановила удаление сотрудниками переписки из чатов. Но Минюст не верит и в это: компания перестала удалять истории чатов только на этой неделе, после того как её предупредили, что ведомство подаст ходатайство о санкциях. Теперь Минюст просит суд признать, что Google нарушила федеральное правило, и назначить слушание, которое определит, какие санкции будут применены к компании. Минюст также хочет, чтобы суд обязал Google предоставить больше информации о практике использования чатов.