Минюст США потребовал 3 года тюрьмы для основателя криптобиржи Binance

Опубликовано 24 апреля 2024, 17:49
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Минюст США потребовал 3 года тюрьмы для основателя криптобиржи BinanceСделка со следствием не помогла
В США федеральный суд в Сиэтле порекомендовал приговорить основателя и гендиректора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к 3 годам тюрьмы (36 месяцам, согласно документам). Приговор должен быть вынесен 30 апреля 2024 года.
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По действующему законодательству США, Чжао грозит не более 18 месяцев тюремного заключения. Но суд хочет «устрашить» любого, кто рискнёт «построить бизнес-империю, нарушая законы США».
В судебных документах значится, что усиление наказания для основателя Binance — «сигнал не только Чжао, но и всему миру».
Сделка со следствием, предполагающая оставление Чжао своего руководящего поста и выплату США $4 млрд, не помогла. Его всё равно решили приговорить в качестве «показательной порки».