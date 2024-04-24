Минюст США потребовал 3 года тюрьмы для основателя криптобиржи Binance

По действующему законодательству США, Чжао грозит не более 18 месяцев тюремного заключения. Но суд хочет «устрашить» любого, кто рискнёт «построить бизнес-империю, нарушая законы США».

В судебных документах значится, что усиление наказания для основателя Binance — «сигнал не только Чжао, но и всему миру».

Сделка со следствием, предполагающая оставление Чжао своего руководящего поста и выплату США $4 млрд, не помогла. Его всё равно решили приговорить в качестве «показательной порки».