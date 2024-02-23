Минюст США впервые назначил «главу по ИИ» внутри ведомства

Эту почетную должность занял Джон Бейер, известный эксперт в области искусственного интеллекта, ранее работавший в Google и других крупных ИТ-гигантах.

Миссия Бейера – помочь Минюсту использовать ИИ для оптимизации работы, ускорения процессов и, в конце концов, для достижения целей правосудия.

Использование ИИ в правоохранительной сфере – тренд, набирающий обороты. ИИ может применяться для различных задач: от анализа данных и прогнозирования преступлений до автоматизации рутинных операций.

Сторонники ИИ в юриспруденции уверены, что он сделает правосудие более доступным и справедливым. Но есть и те, кто опасается предвзятости и дискриминации со стороны ИИ-систем.

Назначение Бейера – важный шаг для Минюста США. От его работы будет зависеть, насколько эффективно и безопасно ИИ будет использоваться в правоохранительной системе.