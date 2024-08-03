Минюст США засудит TikTok за сбор и неудаление личной информации о детях

Текущий иск вырос из расследования, проведённого FTC, которая передала дело Минюсту. Расследование связано с нарушением соглашения о конфиденциальности, которое было заключено с Musical.ly, исходным приложением, которое было приобретено TikTok. FTC заявляет, что расследование показало «грубое нарушение этого соглашения» и Закона о защите конфиденциальности детей со стороны TikTok. Министерство юстиции также утверждает, что TikTok собирает личную информацию о детях на своей платформе и не удаляет данные по запросу.

«С 2019 года по настоящее время TikTok сознательно позволяла детям создавать обычные аккаунты и создавать, просматривать и обмениваться короткими видеороликами и сообщениями со взрослыми и другими людьми на обычной платформе TikTok. Ответчики собирали и хранили широкий спектр личной информации этих детей, не уведомляя и не получая согласия от их родителей. Даже в тех аккаунтах, которые были созданы в "Детском режиме" (урезанная версия TikTok, предназначенная для детей младше 13 лет), ответчики незаконно собирали и хранили адреса электронной почты детей и другие виды личной информации. Кроме того, когда родители обнаруживали аккаунты своих детей и просили ответчиков удалить аккаунты и информацию в них, ответчики часто не выполняли эти просьбы. У ответчиков также были неполноценные и неэффективные внутренние политики и процессы для выявления и удаления аккаунтов TikTok, созданных детьми», — сказано в сообщении Минюста.