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Минздрав ответил на критику российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир"
Получилось не совсем убедительно
Помощник главы Минздрава ответил на критику российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир". По словам Алексея Кузнецова, в России так и не было зафиксировано серьезных побочных реакций на применение данного типа препаратов.
Со слов чиновника, безопасность и эффективность лекарств доказана тремя фазами клинических исследований. По всей видимости, это говорит об осведомленности российских экспертов о том, какие побочные эффекты имеются у препарата. Стоит отметить, что накануне появилась информация о нарушении моторных функция при применении препарата “Авиган” — именно на его основе и создавался российский “Фавипиравир”.
Чиновник также добавил, что с самого момента регистрации, лекарственные препараты попадают в систему обязательной маркировки. С ее помощью у ведомства появляется возможность отслеживать движение каждой отдельной упаковки.