Минздрав ответил на критику российского препарата от COVID-19 "Фавипиравир"

Со слов чиновника, безопасность и эффективность лекарств доказана тремя фазами клинических исследований. По всей видимости, это говорит об осведомленности российских экспертов о том, какие побочные эффекты имеются у препарата. Стоит отметить, что накануне появилась информация о нарушении моторных функция при применении препарата “Авиган” — именно на его основе и создавался российский “Фавипиравир”.

Чиновник также добавил, что с самого момента регистрации, лекарственные препараты попадают в систему обязательной маркировки. С ее помощью у ведомства появляется возможность отслеживать движение каждой отдельной упаковки.