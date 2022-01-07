Минздрав подтвердил распространение омикрон-штамма коронавируса внутри России

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Минздрав подтвердил распространение омикрон-штамма коронавируса внутри РоссииСреди людей, которые никуда не ездили
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании штаба по коронавирусу и организации медицинской помощи в праздничные дни заявил, что внутри страны зафиксированы случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Причём заболевшие не покидали страну в последнее время.
Также министр отметил, что его ведомство проводит совместные исследования с итальянским институтом Спаланцани, которые доказывают эффективность вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» в качестве защиты от тяжёлого протекания коронавируса.
В связи с этим Мурашко призвал активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию.
Источник: Известия