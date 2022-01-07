Минздрав подтвердил распространение омикрон-штамма коронавируса внутри России

Также министр отметил, что его ведомство проводит совместные исследования с итальянским институтом Спаланцани, которые доказывают эффективность вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» в качестве защиты от тяжёлого протекания коронавируса.

В связи с этим Мурашко призвал активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию.