Минздрав РФ назвал рецептурные лекарства, которые можно будет заказать через Интернет

Минздрав РФ назвал рецептурные лекарства, которые можно будет заказать через ИнтернетСоответствующий эксперимент стартует уже в начале марте
Интерфакс сообщает, что Министерство здравоохранения России утвердило список из 904 рецептурных препаратов, которые могут продаваться через Интернет.
Фото: Роскомсвобода
Данный шаг является частью трёхлетнего эксперимента, который начнётся в Московской и Белгородской областях уже с 1 марта 2023 года. Целью эксперимента является изучение взаимодействия между всеми участниками процесса, включая врачей, аптеки и пациентов.
Минздрав РФ Михаил Мурашко подчеркнул важность соблюдения правил хранения, отпуска и предписанных дозировок рецептурных препаратов. Основой для списка разрешённых препаратов стали критерии, утверждённые ранее правительством России.
Так, из него были исключены ряд препаратов, такие как сильнодействующие, наркотические и психотропные средства, а также препараты, требующие наблюдения врача и строгого контроля количества.