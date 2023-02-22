Минздрав РФ назвал рецептурные лекарства, которые можно будет заказать через Интернет

Данный шаг является частью трёхлетнего эксперимента, который начнётся в Московской и Белгородской областях уже с 1 марта 2023 года. Целью эксперимента является изучение взаимодействия между всеми участниками процесса, включая врачей, аптеки и пациентов.

Минздрав РФ Михаил Мурашко подчеркнул важность соблюдения правил хранения, отпуска и предписанных дозировок рецептурных препаратов. Основой для списка разрешённых препаратов стали критерии, утверждённые ранее правительством России.

Так, из него были исключены ряд препаратов, такие как сильнодействующие, наркотические и психотропные средства, а также препараты, требующие наблюдения врача и строгого контроля количества.