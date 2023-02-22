Наука и технологии
13:58, 22 февраля 2023
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Минздрав РФ назвал рецептурные лекарства, которые можно будет заказать через Интернет

Соответствующий эксперимент стартует уже в начале марте

Интерфакс сообщает, что Министерство здравоохранения России утвердило список из 904 рецептурных препаратов, которые могут продаваться через Интернет.

Минздрав РФ назвал рецептурные лекарства, которые можно будет заказать через Интернет

Фото: Роскомсвобода

Данный шаг является частью трёхлетнего эксперимента, который начнётся в Московской и Белгородской областях уже с 1 марта 2023 года. Целью эксперимента является изучение взаимодействия между всеми участниками процесса, включая врачей, аптеки и пациентов.

Минздрав РФ Михаил Мурашко подчеркнул важность соблюдения правил хранения, отпуска и предписанных дозировок рецептурных препаратов. Основой для списка разрешённых препаратов стали критерии, утверждённые ранее правительством России.

Так, из него были исключены ряд препаратов, такие как сильнодействующие, наркотические и психотропные средства, а также препараты, требующие наблюдения врача и строгого контроля количества.

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