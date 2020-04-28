Минздрав России расширил список лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса

Так, опираясь на свежие рекомендации, список лекарств, которые можно применять при лечении коронавируса, будет состоять из гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина, азитромицина, лопинавира плюс ритонавира, рекомбинантного интерферон бета-1b и рекомбинантного интерферон альфа, умифеновира, тоцилизумаба, сарилумаба, метилпреднизолона, дексаметазона, барицитиниба.

Стоит отметить, что все в том же сообщении на сайте Минздрава было написано, что данные рекомендации в первую очередь предназначены для врачей, в то время как занятие “самолечением может быть опасно”. Также особое внимание в рекомендациях было уделено противовоспалительной терапии и профилактике опасных осложнений, таких как тромбоза или тромбоэмболии.