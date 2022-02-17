Минздрав России рассказал о побочках от вакцины для подростков «Спутник М»

Версия министерства совпадает с Александром Гинцбургом

В конце 2021 года в России была зарегистрирована вакцина от COVID-19 для подростков — «Спутник М». О том, есть ли побочки от её применения, рассказал замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.