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Минздрав России рассказал о побочках от вакцины для подростков «Спутник М»Версия министерства совпадает с Александром Гинцбургом
В конце 2021 года в России была зарегистрирована вакцина от COVID-19 для подростков — «Спутник М». О том, есть ли побочки от её применения, рассказал замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.
По словам специалиста, клинические испытания препарата показали, что серьёзных побочных реакций от его применения нет.
Сведений о серьёзных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-ковид-вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало.
Сергей Глаголев
Стоит отметить, что ранее о подобном говорил и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По словам специалиста, ему не приходилось встречать жалоб на какие-либо негативные эффекты после вакцинации подростков препаратом «Спутник М».
Источник: ТАСС