Минздрав России зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом

Но при этом министр отметил, что распространение омикрон-штамма в других странах должно стать сигналом и для российских медиков. Нужно быть готовыми к распространению этого штамма и в России. По его словам, основная нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи, поэтому каждая медицинская организация должна быть к этому готова.

Тем не менее, текущая ситуация всё-таки обнадёживает, что медики справляются. «Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности», — подчеркнул Михаил Мурашко.