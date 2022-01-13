Минздрав России зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом

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Минздрав России зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусомНо расслабляться рано
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране за последние два месяца на 30% снизилась интенсивность заболеваемости коронавирусом. Вместе с этим снизилась и смертность от вируса и вызываемых им осложнений.
Но при этом министр отметил, что распространение омикрон-штамма в других странах должно стать сигналом и для российских медиков. Нужно быть готовыми к распространению этого штамма и в России. По его словам, основная нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи, поэтому каждая медицинская организация должна быть к этому готова.
Тем не менее, текущая ситуация всё-таки обнадёживает, что медики справляются. «Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности», — подчеркнул Михаил Мурашко.
Источник: Известия