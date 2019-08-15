Минздрав сообщил самые распространенные среди школьников болезни

Согласно полученным результатам исследования, здоровье школьников заметно ухудшалось на протяжении 11 лет обучения в школе. Так, если в первом классе к абсолютно здоровым детям были отнесены 4,3% школьников, то на момент окончания 11 класса, таковых не осталось вовсе.

Также эксперты выяснили, какие виды болезней больше присущи тем или иным группам школьников. Так, юноши, как правило, преимущественно подвержены заболеваниям двенадцатиперстной кишки и язвенной болезни желудка с ожирением, в то время как девушки чаще подвержены таким нарушениям здоровья, как дефицит массы тела, неврозы, головные боли и близорукость.