Минздрав США официально признал вейпы более безопасноой альтернативой курению

Об этом сообщает портал Futurism со ссылкой на постановление управления. Как сообщается, на днях Управление объявило, что разрешит производителю вейпов компании Vuse продавать три продукта: электронную сигарету под названием Vuse Solo Power Unit и два разных вида сменных капсул для вейп-сока. Отмечается, что это первый случай, когда FDA официально одобрило продукты для вейпинга, и первое серьёзное решение, принятое в отношении этой отрасли после запрета ароматизированных вейпов в 2020 году.

По данным источника, в Управлении заявили, что компания Vuse собрала достаточно данных, чтобы доказать, что вейпинг является более безопасной альтернативой для курильщиков, пытающихся бросить сигареты, и что преимущества перевешивают риск того, что в результате больше людей, особенно детей, начнут курить.

Источник сообщает, что против подобного решения уже выступила Американская ассоциация лёгких. Организация раскритиковала FDA за одобрение вейпов с особенно высоким содержанием никотина по сравнению с другими. По информации, Vuse — второй по популярности бренд среди старшеклассников, поэтому говорить о безопасности детей не приходится.

«Вред, который эти продукты наносят молодёжи, показывает, что они не соответствуют стандарту общественного здоровья, установленному Законом о борьбе против табака. Полное удаление с рынка высоконикотиновых продуктов, таких как Vuse, и прекращение продажи всех ароматизированных электронных сигарет, включая ментоловые, — это явный путь к прекращению эпидемии вейпинга среди молодёжи», — сказано в заявлении Американской ассоциации лёгких, выдержки из которого приводит источник.