Минздрав зарегистрировало новое лекарство от COVID-19

Как сообщается в релизе, введение препарата поможет не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму, а также побороть инфекцию.

По словам гендиректора «Ростеха», препарат успешно прошел заключительные фазы клинических исследований, доказав свою эффективность и безопасность.