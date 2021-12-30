Минздрав зарегистрировало новое лекарство от COVID-19

Наука и технологии
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Минздрав зарегистрировало новое лекарство от COVID-19И что это даст российким медикам
Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что Минздрав России на постоянной основе зарегистрировало препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19 «КОВИД-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших.
Как сообщается в релизе, введение препарата поможет не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму, а также побороть инфекцию.
По словам гендиректора «Ростеха», препарат успешно прошел заключительные фазы клинических исследований, доказав свою эффективность и безопасность.
Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса – «КОВИД-глобулина»
Сергей Чемезов
Генеральный директор Госкорпорации Ростех
Благодаря этому лекарству, российские медики тперь имеют в арсенале два способа борьбы с COVID-19 – с помощью вакцины и лекарства
По итогам исследований препарат «КОВИД-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России.
Источник: Ростех