Мир отмечает тридцатилетие Всемирной паутины

Ровно тридцать лет назад, 12 марта 1989 года Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) из ЦЕРНа (Европейская организация по ядерным исследованиям) представил проект World Wide Web, WWW или Всемирная паутина.

Отметим, что «дебютом интернета» считается американская военная сеть ARPANET, запущенная в 1969 году и состоявшая из четырёх компьютеров. Сейчас речь идёт о другом. Именно World Wide Web лёг в основу того, что сейчас понимают простые пользователи под «интернетом» — текстовые документы с возможностью редактирования, связанные гиперссылками с друг с другом.

Проект получил одобрение и в 1990 году Бернерс-Ли представил первый в мире веб-сервер, первый в мире браузер и другие «основы» современной сети. Первым веб-сайтом стал сайт ЦЕРНа по адресу http://info.cern.ch/ и он работает до сих пор, хоть и шокирующе прост для современного пользователя.