Миротворцы РФ взяли под охрану Байконур

Связано это с неспокойной обстановкой стране. Ожидается, что меры предосторожности продлятся 10 дней — до 19 января.

Теперь же появилась информация ещё и о том, что бронетехника миротворцев РФ взяла под охрану город. Участие в процессе принимают миротворческие силы на БРДМ и военных грузовиках, так и местные полицейские — все вместе они патрулируют город и охраняют космодром.

Отметим, что представители Минобороны России подтвердили, что прямо сейчас продолжается переправка в Казахстан личного состава и техники российского миротворческого контингента. Тем же занимаются и другие силаы ОДКБ.