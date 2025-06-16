Мировой океан нагрелся почти до рекордного значения — ученые бьют тревогу

Это всего на 0,14 градуса ниже абсолютного рекорда, установленного в мае 2024 года.

Ученые объясняют аномалию тем, что океан поглощает до 30% выбросов CO₂ и около 90% избыточного тепла, вызванного глобальным потеплением.

Хотя это помогает замедлить рост температуры атмосферы, перегрев воды может привести к разрушительным последствиям для морских экосистем.

Климатологи предупреждают: повышение температуры и закисление воды затрудняют кораллам формирование рифов, что грозит их массовой гибелью. Одновременно с этим возрастает риск цветения одноклеточных водорослей, которые вытесняют кислород из воды и угрожают другим морским обитателям.

Эксперты считают, что нынешние тенденции указывают на необходимость срочных мер по снижению выбросов парниковых газов, чтобы сохранить устойчивость океанических экосистем.