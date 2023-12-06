Мировой рейтинг американских студентов по математике достиг дна

Мировой рейтинг американских студентов по математике достиг днаКто-то называет это кризисом
Американские школьники переживают «страшный кризис» в области математики: в 2022 году результаты Программы международной оценки успеваемости учащихся (PISA) упали до беспрецедентно низкого уровня. В последнем отчете говорится об ошеломляющем падении на 13 пунктов по сравнению с 2018 годом, что стало одним из самых низких показателей по математике за всю историю PISA.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В то время как американским школьникам удалось превзойти своих мировых сверстников в чтении и естественных науках, тревожное падение уровня знаний по математике вызвало настоятельные призывы к «математической революции». Министр образования Мигель Кардона признал острую необходимость улучшения ситуации, подчеркнув важнейшую роль математики в глобальной конкурентоспособности.
В докладе освещаются проблемы, с которыми сталкиваются американские школьники, и подчеркивается необходимость принятия срочных мер по устранению растущего разрыва в образовании.