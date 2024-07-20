Мировой сбой Windows повлёк за собой бум новых мем-коинов

Опубликовано 20 июля 2024, 17:07
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Мировой сбой Windows повлёк за собой бум новых мем-коиновЭти активы быстро растут
В США начался бум тематических мем-коинов, посвящённых мировому сбою устройств под управлением Windows из-за забагованного обновления антивирусного продукта Falcon Sensor от компании CrowdStrike. Сбой в работе этого решения и поставляемых для Windows драйверов привёл к синему экрану смерти.
© Microsoft
Пользователи криптовалют отреагировали на сбой запуском разных мем-коинов с быстро растущим курсом и капитализацией.
К примеру, за сутки большую популярность набрал мем-коин BLUE SCREEN OF DEATH (MICROSUFT) на блокчейне Solana: цена монеты выросла на 117%, а капитализация актива выросла до $134 тысяч. А рост ещё одной из самых популярных монет, Meowcrosoft (MS), составил 223% и $204 тысячи. Объёмы торгов у обоих монет превысил $1 млн.