Мировые цены могут взлететь после ужесточения Китаем контроля за экспортом сурьмы

Опубликовано 22 августа 2024, 18:45
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Мировые цены могут взлететь после ужесточения Китаем контроля за экспортом сурьмыКитай поставляет 50% мирового объёма этого элемента
Китай вводит новые правила экспорта сурьмы — металла, являющегося ключевым элементом в полупроводниковой промышленности. Сурьма используется для легирования кремния, который используется при производстве чипов n-типа.
Новые правила торговли сурьмой начнут действовать с 15 сентября 2024 года. С этой даты без разрешения правительства из страны невозможно будет вывезти металл в чистом виде или руду, либо производные продукты, такие как сплавы, оксиды, гидриды, антимонид индия, синтетические алмазы, а также технологии для производства этих продуктов.
Экспертный контроль за сурьмой может ударить по мировым ценам на полупроводники и электронику, что приведёт к резкому подорожанию. На сегодняшний день КНР добывает порядка 50% от мировых поставок сурьмы.
Источник:tom's Hardware
Автор:Андрей Кадуков
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