Мировые цены могут взлететь после ужесточения Китаем контроля за экспортом сурьмы

Новые правила торговли сурьмой начнут действовать с 15 сентября 2024 года. С этой даты без разрешения правительства из страны невозможно будет вывезти металл в чистом виде или руду, либо производные продукты, такие как сплавы, оксиды, гидриды, антимонид индия, синтетические алмазы, а также технологии для производства этих продуктов.

Экспертный контроль за сурьмой может ударить по мировым ценам на полупроводники и электронику, что приведёт к резкому подорожанию. На сегодняшний день КНР добывает порядка 50% от мировых поставок сурьмы.