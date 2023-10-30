Мировые лидеры договорились о «кодексе поведения ИИ»

Эти принципы и Кодекс поведения на международном уровне дополнят юридически обязательные правила, которые в настоящее время утверждаются в ЕС.

Президент Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, подчеркнула огромные потенциальные преимущества ИИ для граждан и экономики. Она также призвала разработчиков ИИ подписать и внедрить свежий кодекс как можно скорее.

Одиннадцать руководящих принципов, принятых лидерами G7, предоставляют рекомендации для организаций, разрабатывающих и использующих передовые системы ИИ.

Они включают в себя обязательства по смягчению рисков, предотвращению неправильного использования и определению уязвимостей. Эти принципы разработаны совместно с ЕС и другими членами G7.