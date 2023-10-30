Наука и технологии
22:38, 30 октября 2023
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Мировые лидеры договорились о «кодексе поведения ИИ»

Что явно не будет лишним

Как стало известно, лидеры G7 достигли соглашения о Международных руководящих принципах по искусственному интеллекту (ИИ) и добровольном Кодексе поведения для разработчиков ИИ в рамках процесса Hiroshima AI.

Эти принципы и Кодекс поведения на международном уровне дополнят юридически обязательные правила, которые в настоящее время утверждаются в ЕС.

Президент Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, подчеркнула огромные потенциальные преимущества ИИ для граждан и экономики. Она также призвала разработчиков ИИ подписать и внедрить свежий кодекс как можно скорее.

Одиннадцать руководящих принципов, принятых лидерами G7, предоставляют рекомендации для организаций, разрабатывающих и использующих передовые системы ИИ.

Они включают в себя обязательства по смягчению рисков, предотвращению неправильного использования и определению уязвимостей. Эти принципы разработаны совместно с ЕС и другими членами G7.

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