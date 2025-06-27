Миру не хватает инженеров: к 2030 году полупроводниковой отрасли потребуется более 1 млн специалистов

По данным SEMI, к 2030 году отрасли потребуется более миллиона дополнительных квалифицированных специалистов. В США может не хватать 67 000 человек, в Европе — свыше 100 000, а в странах Азии — более 200 000.

Основной дефицит — инженеры и управленцы среднего и высшего звена. Причина — снижение интереса студентов к техническим специальностям и старение рабочей силы: в США треть сотрудников отрасли старше 55 лет.

В Германии количество студентов в инженерных вузах падает уже несколько лет подряд.

Индустрия также сталкивается с высокой текучкой — до 53% сотрудников готовы сменить работу, чаще всего из-за отсутствия карьерного роста и гибкости условий. При этом 73% компаний уже начали нанимать по навыкам, а не по диплому.

Ведущие экономики — США, ЕС и Китай — инвестируют миллиарды долларов в создание новых фабрик. Однако если кадровый дефицит не удастся преодолеть, рост индустрии может резко замедлиться.