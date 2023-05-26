Мишлен «укатывается» из России

Компания Michelin, известная своими автомобильными шинами, продала свой бизнес в России. Это решение было объявлено французским производителем.

Покупателем российских активов стала компания Power International Tires (ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»). Они приобрели шинный завод и фирму Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники. Сумма сделки не разглашается, однако в соглашении предусмотрено сохранение 250 рабочих мест. Все расходы, связанные с выходом Michelin из России, были учтены в 2022 году.

По заявлению компании, передача бизнеса местному руководству была невозможна из-за сложностей, которые мешали его автономному функционированию.

Компания Michelin работала на российском рынке с 1997 года. Шинный завод в подмосковном Давыдове имел производственную мощность до 2 миллионов шин для легковых автомобилей ежегодно. Россия составляла 2% от общего объёма продаж компании и 1% от общего производства шин для легковых авто.