Мишустин назвал сроки запуска российского коллайдера NICA

Ввести в эксплуатацию российский ускорительный комплект NICA планируется в конце 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) создается на базе Объединённого института ядерных исследований в Дубне для изучения свойств плотной барионной материи и поиска новых её состояний. С его помощью физики надеются получить новые знания о строении ядерной материи и решить ряд фундаментальных и прикладных задач.

Мишустин отметил, что, кроме NICA, в России продолжается строительство других проектов научных установок класса мегасайенс ― кольцевого источника фотонов «СКИФ» в Кольцово и проектирование синхротрон-лазера в Протвино.