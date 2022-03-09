Миссия по запуску сверхтяжёлой ракеты NASA обошлась в «дикие» суммы

По словам Мартина, на сегодняшний день вся миссия оценивается в 4,1 млрд долларов. При этом 2,2 млрд долларов из них — расходы на создание лишь одной ракеты SLS. 568 млн долларов ушли на наземные системы, а 1 млрд долларов — на космический корабль Orion. Ещё 300 млн долларов в NASA потратили на сервисный модуль для корабля.

Что поразительно в этих затратах, так это то, что они не включают десятки миллиардов долларов, которые NASA уже потратило на разработку космического корабля Orion с 2005 года и ракеты Space Launch System с 2011 года. Пол Мартин

Вместе с тем Мартин сделал акцент на недочётах в работе основного подрядчика SLS — компании Boeing. К ним были отнесены плохие планирование и исполнение.