Миссия завершена: американский лунный модуль Peregrine сгорел в атмосфере Земли

Как сообщается, причина невыполнения миссии — незакрывшийся клапан между баками с гелием и окислителем, поэтому давление в баке окислителя превысило допустимые значения и бак разрушился. Из-за этого Peregrine летел, теряя топливо, и не достиг окололунной орбиты.

В итоге модуль начал возвращение на Землю, совершил 23 коротких включения основных двигателей и скорректировал траекторию при входе в атмосферу. Аппарат сгорел 19 января в 00:04 мск, несгоревшие обломки упали далеко от суши, в южной части Тихого океана.

Что произошло с полезной нагрузкой, находившейся на борту модуля, не сообщается. Вероятнее всего, груз сгорел вместе с Peregrine. На борту модуля находились два небольших лунных ровера, 8 научных приборов, памятные таблички, капсулы времени, 2 капсулы с фрагментами праха около 65 человек и одной собаки.