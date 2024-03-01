Миссию американского модуля Nova-С попытаются продлить после лунной ночи

Аппарат полностью в рабочем состоянии, из него даже удалось скачать 50 Мб данных. Но на спутнике Земли наступает лунная ночь и специалисты надеются, что смогут продолжить миссию IM-1 по окончании — через три недели.

Аппарат может «ожить», поскольку оснащён литий-ионными батареями, питаемыми солнечными панелями. И когда снова в месте посадки модуля появится солнечный свет, аппарат сможет дальше работать.

Но всё же существует высокая вероятность выхода модуля из строя в силу мороза в -173 градуса Цельсия, который опасен как для электроники, так и для аккумуляторов.