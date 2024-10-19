Mistral представил ИИ-модели, разработанные специально для смартфонов и ноутбуков

ИИ от Mistral ориентирован на работу на смартфонах и ноутбуках. ИИ настраивается для различных приложений, системы могут выполнять как работу по генерации фото и текста, так и обеспечивать более сложное и функциональное взаимодействие.

Обе ИИ-модели имеют контекстное окно в 128 тысяч токенов — способны обработать книгу объёмом до 50 страниц.

«Наши самые инновационные клиенты и партнёры все чаще спрашивают о локальных выводах с приоритетом на конфиденциальность для критических важных приложений вроде перевода на устройстве, смарт-ассистентов без интернета, локальной аналитики и автономной робототехники. Les Ministraux созданы, чтобы обеспечить эффективное с точки зрения вычислений и низких задержек решение для этих сценариев», — сообщили разработчики Mistral.