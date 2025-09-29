MIT и Toyota создали ИИ для генерации виртуальных сред для обучения роботов

Система использует миллионы заранее созданных моделей объектов, таких как столы, тарелки и столовые приборы. Затем ИИ расставляет их в новых сценах и корректирует расположение с учётом физических законов, предотвращая пересечение объектов и другие ошибки 3D-графики. В основе метода лежит алгоритм «Monte Carlo Tree Search», позволяющий постепенно улучшать сцены, добиваясь максимальной реалистичности и сложности.

«Steerable Scene Generation» позволяет роботам учиться на разнообразных сценариях с использованием обучения с подкреплением. Система может также реагировать на текстовые команды пользователя, например создать кухню с определёнными предметами, с точностью до 98% для некоторых сцен.