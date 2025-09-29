Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2025, 21:47
1 мин.

MIT и Toyota создали ИИ для генерации виртуальных сред для обучения роботов

Система создаёт реалистичные 3D-сцены для робототехники
Исследователи из MIT и Toyota разработали систему «Steerable Scene Generation», которая позволяет автоматически создавать реалистичные 3D-сцены для обучения роботов. Новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) помогает моделировать кухни, рестораны и жилые комнаты, где роботы могут тренироваться взаимодействовать с предметами и выполнять различные задачи.
© Ferra.ru

Система использует миллионы заранее созданных моделей объектов, таких как столы, тарелки и столовые приборы. Затем ИИ расставляет их в новых сценах и корректирует расположение с учётом физических законов, предотвращая пересечение объектов и другие ошибки 3D-графики. В основе метода лежит алгоритм «Monte Carlo Tree Search», позволяющий постепенно улучшать сцены, добиваясь максимальной реалистичности и сложности.

«Steerable Scene Generation» позволяет роботам учиться на разнообразных сценариях с использованием обучения с подкреплением. Система может также реагировать на текстовые команды пользователя, например создать кухню с определёнными предметами, с точностью до 98% для некоторых сцен.

© Tech Xplore

Исследователи отмечают, что новая технология сокращает время и ресурсы, необходимые для создания обучающих данных, и обеспечивает сцены, максимально приближенные к реальному миру. В будущем они планируют добавить возможность создавать полностью новые объекты и интерактивные элементы, такие как шкафы и банки с продуктами, чтобы сделать тренировки роботов ещё более практичными и адаптивными.