Наука и технологии
Опубликовано 01 октября 2024, 01:30
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MIT разработал метод для интуитивного распознавания объектов роботами

Технология Clio
Инженеры MIT представили метод Clio, который позволяет роботам интуитивно принимать решения в зависимости от поставленных задач. Clio обучает робота выделять важные элементы в окружающей среде на основе заданий, сформулированных на естественном языке.
MIT разработал метод для интуитивного распознавания объектов роботами

© Massachusetts Institute of Technology

Команда провела эксперименты в различных условиях, от загроможденного офисного пространства до пятиэтажного здания на кампусе MIT. Роботы использовали Clio для автоматического сегментирования сцен, определяя объекты, связанные с конкретными задачами, такими как «переместить стопку журналов» или «взять аптечку».

Clio также успешно применялся в реальном времени на роботе Spot, который исследовал офисное здание и определял только те части сцены, которые соответствовали задачам. Исследователи отметили, что технология может быть полезна в таких областях, как поиск и спасение, а также в производственной среде.

Создатели метода намерены развивать Clio, адаптируя его для выполнения более сложных задач, таких как «найти выживших» или «восстановить электричество». В будущем они надеются достичь более высокого уровня понимания, чтобы роботы могли выполнять задачи на уровне человека.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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