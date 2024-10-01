MIT разработал метод для интуитивного распознавания объектов роботами

Команда провела эксперименты в различных условиях, от загроможденного офисного пространства до пятиэтажного здания на кампусе MIT. Роботы использовали Clio для автоматического сегментирования сцен, определяя объекты, связанные с конкретными задачами, такими как «переместить стопку журналов» или «взять аптечку».

Clio также успешно применялся в реальном времени на роботе Spot, который исследовал офисное здание и определял только те части сцены, которые соответствовали задачам. Исследователи отметили, что технология может быть полезна в таких областях, как поиск и спасение, а также в производственной среде.

Создатели метода намерены развивать Clio, адаптируя его для выполнения более сложных задач, таких как «найти выживших» или «восстановить электричество». В будущем они надеются достичь более высокого уровня понимания, чтобы роботы могли выполнять задачи на уровне человека.