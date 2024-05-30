Mitsubishi предложила строить электростанции непосредственно на территории ЦОДов

Как заявил генеральный директор MHI Сейхи Идзумисава, компания предлагает преодолеть существующие глобальные ограничения доступа к электроэнергии для ЦОДов не поставками из внешних источников и не изменением мировой инфраструктуры. Центры обработки данных могут строить собственные небольшие электростанции на своей территории для покрытия своих нужд. Эту стратегию MHI закрепила в «среднесрочном бизнес-плане».

В этом стратегическом плане MHI ЦОДы определены как «важный мегатренд», требующий подготовки к коммерциализации продукции. Новый план — стратегия компании по «полному выходу» на рынок центров обработки данных и всей продукции, необходимой для их работы. В связи с этим в своей презентации MHI назвала запуск двигателя с электронным управлением мощностью 2,4 МВт для центров обработки данных «изюминкой бизнеса» на мировом рынке ЦОДов, который «быстро расширяется».