Mitsubishi создала искусственные окна для борьбы с депрессией

Известно, что на протяжении дня включаются лишь три из четырех рамок панели, поскольку одна в это время имитирует тень. Кроме того, разработка способна регулировать температуру света и положении теней на основании положения солнца. По словам разработчиков, искусственные окна должна уменьшать уровень депрессивных состояний у работников офисных помещений. Также представители компании запланировали продажу уникальных панелей в больницах, а также домах престарелых.

Продажа искусственных окон запланирована на осень текущего года. Что касается стоимости, то за базовую версию панели с ручной настройкой параметров компания попросит 6,2 тыс долларов, тогда как модификация с автоматическими настройками будет стоит порядка 6,8 тыс долларов.